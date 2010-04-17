Грищенко надеется, что в ЕС еще найдутся лоббисты Украины

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО надеется, что в Европейском Союзе найдутся люди, которые, как и погибший Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, будут поддерживать Украину на пути в Европейское содружество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в программе «Большая политика с Евгением Киселевым», отвечая на вопрос, как гибель Президента Польши, который был главным лоббистом Украины на Западе, отразится на пути евроинтеграции Украины.

«Я думаю, что его наследие, его мысли о том, что Украина должна быть в Европе, являются важным сигналом, который преодолевает время и пространство. Я надеюсь, что в ЕС найдутся другие, которые будут поддерживать нашу страну», - сказал министр.

Он также отметил, что с гибелью Л.КАЧИНЬСКОГО, не только Польша, но и весь мир потерял выдающегося политического деятеля, который прожил не простую политическую жизнь.

«Именно поэтому его гибель стала трагедией, которую восприняли в самых отдаленных регионах мира», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и он примут участие в церемонии захоронения польского Президента в Кракове 18 апреля.