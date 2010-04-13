У Балоги предупреждают про реванш пещерных тоталитаристов

Партия “Единый центр” призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА лично положить конец начатой отдельными представителями его команды деукраинизации общественной жизни, ее информационной, культурной и духовной сфер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом говорится в официальном обращении к главе государства, которое сегодня от имени президиума партии направил председатель ЕЦ, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

В документе, в частности, констатируется, что последние публичные заявления и конкретные действия высоких должностных лиц из исполнительной власти, призывы и инициативы отдельных партнеров из парламентской коалиции дают основания квалифицировать их как значительную угрозу украинской национальной идентичности и отечественному гуманитарному пространству. Этот негативный процесс способен привести к серьезным гражданским конфликтам.

В подтверждение таких выводов председатель “Единого Центра” приводит несколько кричащих примеров конкретных действий власти, которые уже вызывали резкое невосприятие в обществе. В частности, это отмена государственного статуса экзамена по украинскому языку в высших учебных заведениях и вытеснение родного языка из внешнего независимого оценивания знаний. В этот перечень внесены и намерения переписывания школьных учебников по истории Украины «по советским образцам и идеологическим шаблонам соседней России», когда изымаются исторические термины, которыми оперируют научные работники всего мира.

Также члены “Единого Центра” критически оценивают намерения отказаться от предусмотренного законом обязательного дублирования фильмов на украинский язык, публикации в прессе некоторыми должностными лицами президентской администрации собственных мировоззренческих доктрин, которые “углубляют ценностный разлом Украины и возводят стену отчуждения между Западом и Востоком страны”. “Делом разрушения всего украинского” И.КРИЛЬ назвал высказывание одного из правительственных чиновников о присоединении нашей страны к союзу с Беларусью и Россией.

В обращении к Президенту отмечается, что “некоторые главы государственных администраций прямо потакают тому, что в больших городах и областных центрах появляются агитационные щиты с портретами тиранов советской эпохи и с призывами, которые идут вразрез с курсом развития Украинского государства, провоцируют противостояние между социальными группами. Чиновниками, в том числе и представителями правительства, воспринимаются как полностью допустимые инициативы немногочисленных маргиналов по установлению памятника И.Сталину или развешиванию флагов СССР при праздновании Дня Победы”.

“Единый Центр” заявляет, что таким образом отдельные представители команды Президента преднамеренно формируют основание для возможного гражданского противостояния. “Ведь их нескрываемая антиукраинская позиция, в частности, стала сигналом к действию для пещерных апологетов тоталитарных идеологий, которые почувствовали, что наступило время для реванша. Однако большинство наших соотечественников решительно против этого”, - цитирует пресс-служба обращения партии к Президенту. При этом обращается внимание, что приведенные действия высокопоставленных чиновников общественностью расцениваются как признаки нового властного курса.

По убеждению “единоцентристов”, глава государства должен лично вмешаться “в процессы исключения украинского из Украины и решительно прекратить все действия, размывающие основы нашей государственности”, поскольку этого требует Конституция, и этого ожидают украинцы. “Промедление будет иметь обвальные последствия, которые отбросят эволюцию страны на десятилетия назад”, - говорится в обращении.

“Единый Центр” надеется, что Президент сможет это предотвратить.