Шуфрич ждет аврала в Киеве на выходные

МЧС удалось минимизировать угрозу подтопления Киева во время весеннего паводка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Мы минимизировали угрозу подтопления Киева. Тем не менее, по прогнозам, ожидается подтопление Гидропарка, отдельных районов Осокорков на уровне фундаментов. Также мы ожидаем подтопления отдельных объектов, в том числе в Конча-Заспе. Но для нас главное, чтобы не дать воде перелиться через защитные дамбы Подола», - сказал Н.Шуфрич.

По его словам, пик прохождения максимального количества воды через Киев ожидается17-18 апреля.

При этом министр отметил, что уровень подтопления будет зависеть от того, как сработают все гидросооружения Днепровского каскада.

По прогнозам, «большая вода» пройдет на уровне 94-94,5 м по балтийской системе при высоте защитных дамб 95,5-96 м.