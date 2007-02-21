Тимошенко ждут с визитом в США

Американское правительство ждет с визитом лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в США.

Об этом УНИАН сообщил пресс-атташе Посольства США в Украине Джон САЛЛИВЕН, комментируя информацию, которая появилась на некоторых интернет-сайтах о том, что якобы суд США признал Ю.ТИМОШЕНКО соучастником в деле экс-премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО.

По его словам, программа пребывания будет включать встречи Ю.ТИМОШЕНКО с американскими должностными лицами высокого уровня.

Д.САЛЛИВЕН заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО никогда не была обвинена в каком-то преступлении и на сегодняшний день никакого расследования в отношении нее не проводится.

«Юлия ТИМОШЕНКО не была объектом расследования и преследования в судебном порядке по делу Павла ЛАЗАРЕНКО. Уголовное дело П.ЛАЗАРЕНКО в суде завершено и он признан виновным», - сказал Д.САЛЛИВЕН.

Как сообщал ряд СМИ, лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО считает, что властная команда устроила провокацию против нее перед визитом в США. "Эта информация не отвечает действительности. Это чистая провокация правящей сегодня партии", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Такие провокации часто готовятся перед поездками, чтобы политики потом оправдывались", - добавила она.

Как известно, лидер БЮТ планирует в конце февраля посетить США с трехдневным визитом.

Фамилия Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно успоминалась в контексте процесса над экс-премьером Украины П.ЛАЗАРЕНКО в США.

В то же время до сих пор никакие обвинения в адрес Ю.ТИМОШЕНКО от США не выдвигались.