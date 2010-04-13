Януковича просят объяснить, за что он наградил нигерийца Аделаджу

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разъяснить ситуацию с награждением Президентом Украины религиозных деятелей, среди которых есть граждане других государств, по результатам президентской избирательной кампании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Как известно, вице-спикер неоднократно обращал внимание на проблему привлечения иностранных граждан к избирательной агитации в информационной сфере. В то же время, в последние дни в печати начался разговор об активном участии религиозных организаций, в частности тех, которые возглавляются иностранными гражданами, в президентской избирательной кампании. Так, недавно интернет-издание «Украинская правда» и многие другие СМИ сообщили о вручении благодарности от имени Президента Украины «за активное участие в президентской кампании 2010 года» руководителям и служителям отдельных религиозных организаций. Благодарности, которые, по информации СМИ, вручал депутат ВР 3-го созыва, глава Духовного Совета Украины Владимир ШУШКЕВИЧ, «по поручению руководства правительства» и «по поручению Президента Украины», были оформлены на защищенных голограммой бланках с символикой Партии регионов, предвыборной символикой кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА и подписью Президента Украины.

Особое внимание, по мнению Н.ТОМЕНКО, привлекает тот факт, что согласно обнародованной видеозаписи среди отмеченных такой благодарностью - руководитель религиозной организации «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов» (г. Киев) Сандей АДЕЛАДЖА, который является гражданином Нигерии.

Вице-спикер отметил, что статья 64 Закона Украины «О выборах Президента Украины» запрещает участие в предвыборной агитации лиц, которые не являются гражданами Украины. Более того, Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в статье 5 определяет ряд ограничений для религиозных организаций в сфере политической деятельности. В частности, следующие: «Религиозные организации не принимают участия в деятельности политических партий и не предоставляют политическим партиям финансовой поддержки, не выдвигают кандидатов в органы государственной власти, не ведут агитации или финансирования избирательных кампаний кандидатов в эти органы».

«Ввиду того, что упомянутые церемонии награждения религиозных деятелей проходили во время религиозных собраний в присутствии большого количества верующих, то вполне очевидными являются признаки нарушения законодательства Украины в части привлечения религиозных организаций к политической и агитационной деятельности, запрещенной законом», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по мнению Н.ТОМЕНКО, возникает вопрос, не направлено ли широкое информирование об этих событиях, в частности, с обнародованием полной видеозаписи торжественной церемонии награждения С.АДЕЛАДЖИ на веб-сайте «Посольства Божьего» и в других СМИ на то, чтобы с помощью манипулирования общественным мнением и, заручившись благодарностью от имени Президента Украины, повлиять на ход следствия по уголовному делу в отношении С.АДЕЛАДЖИ, связанному с его причастностью к организации завладения средствами граждан мошенническим путем.

Ввиду общественного резонанса и неоднозначности таких событий, заместитель председателя ВР направил обращение Президенту Украины с просьбой уточнить, действительно ли имело место награждение благодарностью от имени и за подписью Президента Украины С.АДЕЛАДЖИ и руководителей других религиозных организаций «за активное участие в президентской кампании 2010 года», и разъяснить, на каких правовых основаниях было принято такое решение.