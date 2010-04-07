Кравчук дал несколько советов Януковичу: вам есть над чем подумать

То, что Виктор Янукович делает сейчас на должности Президента экс-президент Леонид Кравчук не так давно уже видел, "кроме, правда, организованности и дисциплины внутри команды".

Экс-президент написал открытое письмо действующему коллеге. Наводим текст письма полностью:

"Уважаемый Виктор Федорович!

Скоро Украина будет отмечать 20-летие своей независимости. Время достаточное, чтобы делать обобщения, подводить итоги.

2010 год – год прихода к украинской власти Вас и Вашей команды. И поэтому сегодняшний и завтрашний день Украины целесообразно рассматривать в органической взаимосвязи с двадцатилетней историей государства, определять Ваше участие в решении политических, экономических и духовных проблем общества на новом этапе жизни.

Общий вывод заключается в том, что Украина состоялась, является государством. Но проблем больше, чем достижений.

Следует признать, что украинская власть за эти годы не обеспечила надежд своего народа на лучшую жизнь. Украина сегодня на политическом перепутье, в чрезвычайно сложном политическом, социально-экономическом и духовном состоянии.

Она одна из самых бедных стран Европы с коррумпированной властью. С неопределенным внешнеполитическим курсом. Разделенная по многим признакам: историческим, политическим, мировоззренческим. У нас еще не сформирована нация, нет настоящей украинской элиты.

Что касается политической элиты, то за годы независимости в условиях дикого капитализма, грубой политической борьбы за власть она деградировала, измельчала, интересы украинского народа определяет сквозь должности и деньги.

Между народом, его интересами, и политической элитой, разбогатевшей за короткое время и с помощью власти, возник имущественный и моральный водораздел, и он расширяется.

Сегодня Украиной правит олигархически-аморальная элита. В этой чрезвычайно сложной ситуации люди смотрят на Вас и думают, какую же позицию займете Вы, какую политику будете проводить?

Потому что все мы, президенты, Правительства, местные органы власти несем за такую ситуацию ответственность. Правда, некоторые иного мнения. Во всем, мол, виновата Ю.В.Тимошенко. Это примитивное объяснение, позиция обиженных и недовольных, неуверенных в себе лидеров. Народ этому никогда не поверит, потому что знает, что это политические игры, которые ведутся в Украине годами и всеми лидерами и политическими партиями.

Суть проблемы, по моему мнению, в другом.

Меняется власть, к управлению Украиной приходят новые люди, а философия строительства государства, пути и методы решения политических и социально-экономических проблем остаются неизменными.

Образ той Украины, которую мы имеем сейчас, сформировал Л.Д.Кучма. При нем утвердился олигархический капитал и клановая власть. Общество разделилось на богатых и бедных. Власть обросла подхалимами.

В.А.Ющенко лишь осложнил все, что мог, засыпав пеплом от властной борьбы украинскую национальную идею и тот политический курс, который формировал пять лет.

То есть, Ваши далекие и близкие предшественники оставили Вам достаточно сложное наследство. Казалось бы все ясно и понятно. Нужно внедрять новые подходы, искать новые пути управления страной.

И это, как правило, президент делает в начале своей каденции.

Но, проанализировав первые шаги Вашей деятельности, имею все основания сказать, что кардинально ничего не меняется.

То, что Вы делаете сейчас, я не так давно уже видел, кроме, правда, организованности и дисциплины внутри команды. Что дало возможность быстро создать большинство, не очень заботясь о требованиях Конституции, сформировать правительство партийцев-единомышленников с незначительной прослойкой должностных лиц, получивших кресла за оказанную регионалам помощь. Утверждена по такой же схеме власть на местах.

Можно действовать, принимать нужные демократические законы, бюджет, выполнять обещанное во время президентских выборов. Вместо этого опять обещания о проведении реформ, о выполнении социальных стандартов.

Эта коалиция прибегла к другому сценарию: опираясь на машину голосования, лидеры большинства считают возможным применять вместо закона права закон силы. Они отказываются перераспределять парламентские комитеты в соответствии с регламентом, выполнять другие требования законов, угрожают антизаконными шагами. То есть, коалиция, прикрываясь сложностями жизни, становится на противозаконный путь деятельности.

Лидеры коалиции считают, что закон, если очень хочется, можно заменить политической целесообразностью. На примерах формирования коалиции в Верховной Раде, раздела парламентских комитетов между коалицией и оппозицией можно сделать вывод, что начало деятельности новой власти представляет угрозу для развития демократии. Конечно, при таком количестве парламентских "штыков" за любое решение при желании можно проголосовать и сделать его при рабской психологии судей конституционно легитимным. Чтобы стать свободными, мы должны быть рабами законов, – писал еще Цицерон. Не рабами вождей, а законов.

Мы уже видели, как Конституционный Суд в 2003 году решил, что президент Л.Д.Кучма был президентом не два срока, а лишь один. Так было нужно президенту.

Разве от состава Конституционного Суда зависит содержание принятых решений? Чего же тогда во второй раз рассматривается вопрос о конституционности коалиции. Ведь в 2008 году Конституционный Суд дал однозначный ответ на этот вопрос.

Уважаемый Виктор Федорович! Вам есть над чем подумать, что анализировать. И чужое, и свое.

Но особое внимание президент Украины должен уделять, по моему мнению, таким ключевым вопросом.

В первую очередь, это постоянно держать в центре внимания, как в стране выполняется Конституция и законы. Нужно учитывать, что в Вашей команде есть немало людей, которые хотят, чтобы Украина и в дальнейшем шла по пути беззакония, вседозволенности и коррупции. Вместо того, чтобы на демократических принципах управлять страной, они учатся объяснять, почему необходимо отступать от Конституции и законов.

У них развивается вкус решать через колено сложные государственные проблемы, не считаться с ситуацией, пренебрегать законными требованиями, в т.ч. и оппозиции. Ничего общего с демократией это не имеет.

Что же дальше? Идти вперед протоптанной, но порочной дорогой или становиться на путь соблюдения закона.

Сейчас, в начале каденции у Вас еще есть сплоченная и послушная команда, есть надежда и вера людей, уставших от политической потасовки. Можно начинать перемены. Президент имеет необходимые полномочия, чтобы сориентировать команду в сторону добра и ответственности и повести Украину по пути демократии и реформ.

Так отдельные члены Вашей команды захвачены своими должностями, активно обнародовали свои взгляды, планы, намерения, нередко забывая, что должны выполнять Вашу программу, потому что перед историей ответственность несете Вы. О них и сейчас немногие знают, а через достаточно короткое время забудут совсем.

Поэтому нельзя допустить, чтобы и в дальнейшем утверждались и развивались правовой нигилизм, пренебрежение нормами законов. Народ должен защищать закон как защитные стены своей крепости, – говорили древние мыслители.

Если же послушать представителей парламентского большинства, то коалиция не намерена придерживаться Конституции и Регламента, потому что для этого, говорят, нет времени, нужно преодолевать кризис поднимать экономику и т.п.

Это и есть очень опасная философия вседозволенности, свертывания демократии.

Еще одна опасная тенденция утверждается в управлении государством, когда государственные чиновники определяют обязательны ли для выполнения нормы Конституции.

Ну скажем, вице-премьер г.Семиноженко и министр г.Табачник сами приняли решение, что украинский государственный язык является не обязательным, а добровольным и теперь государственные экзамены и тесты можно будет сдавать на любом языке. Хочу напомнить, что в цивилизованном мире применение государственного языка является обязательным, и только государство, а не чиновник имеет полномочия на применение других норм. Политическое злоупотребление этой темой, заигрывание с гражданами под видом нарушения их прав недопустимо.

Если и в дальнейшем будет такое "свободное" отношение к Конституции Украины, то мы можем очень быстро оказаться в условиях свободного политического преследования. Как первый президент Украины, один из авторов действующей Конституции я хочу знать, кто дал директиву применять силу к студентам Киевского национального университета, пренебрегая ст.34 Конституции Украины, кто понес за такие действия ответственность?

Нужно, чтобы Вы, господин президент, сказали украинскому народу, действует ли нынешняя Конституция и кто ее гарант.

Нельзя под предлогом наведения порядка в государстве (а это действительно необходимо) нарушать Основной Закон Украины, утверждать в обществе вседозволенность и беззаконие.

Это опасный путь. На нем очень легко и быстро можно сжечь свободу и демократию.

Вторая проблема охватывает мировоззренческие вопросы, касается человеческого фактора.

Каждое государство стоит на крепком политико-идеологическом, духовном фундаменте. А весь государственный аппарат строго придерживается законов, норм и принципов, заложенных в этом фундаменте. Глава государства обеспечивает, чтобы было именно так. Это аксиома каждого демократического государства. Поэтому такие страны развиваются, а люди живут прилично.

Ваши же чиновники нас убеждают, что можно иметь любые мировоззренческие взгляды, даже антинародные и занимать высокие государственные должности.

Досадно, что правящая коалиция берет такую философию чиновников на вооружение и защищает их позицию.

Хоть народ думает иначе и ожидает Вашего слова. Вы не можете не видеть, что раскол Украины – это реальность и делают его люди, прежде всего должностные лица, политические силы, которые не хотят понимать деликатности и сложности отношений между народом и властью.

Если в кадровой политике нет чистоты, если состав команды сформирован не по мировоззренческим, профессиональным признакам, а по меркантильным принципам, когда должности становятся платой за услуги, то ждать от такой команды четких и предсказуемых действий очень тяжело.

Думаю, внутренние убеждения и служебные полномочия государственного чиновника, его политические и профессиональные знания – это единое целое. Убеждения – это не "метка", которую можно содрать, как с носового платка. Убеждения – это человек.

За состав и действия команды персональную ответственность несете Вы. Кстати, Вы сами об этом заявили.

Все мы разные и по образованию, и по культуре. Учились в разных университетах, проходили каждый свою жизненную школу.

Но в каждом из нас, как писал А.С.Пушкин должен быть "доступен чести клич". Без этого "ученость" с точки зрения человечности не имеет никакого общественного веса.

Не могу в этой связи не коснуться еще одного вопроса, а именно подхалимажа, который начал набирать обороты. Петр І писал: если кто-то тебе лижет подошвы, придави его ногой, прежде, чем он начнет кусаться. Стоит подумать над этими мудрыми словами. Основания есть.

Очень важная президентская задача – формирование внешнего политического курса государства.

Имеет ли сегодня Украина определенный и одобренный обществом политический курс? Нет, не имеет.

Мы, в зависимости от власти, идем то на запад, то на восток, то в СНГ, то в Евросоюз.

Так и сейчас. На словах мы двигаемся в Европу. Но как-то интересно – через Россию, через ЕЭП, Таможенный Союз и т.п.

Общеизвестно, что это невозможно. Может это такая своеобразная многовекторность, может это и есть содержание того моста, которым мы должны стать между Россией и Европой?

От неисполнимых фантазий во внешней политике следует переходить к современным реалиям, определить реальное участие Украины в системе европейской безопасности, принять наконец основы внутренней и внешней политики государства, как предусмотрено Конституцией.

Потому что все, что мы делали до этого, нельзя назвать серьезной внешней политикой, отвечающей коренным интересам украинского народа.

Понятно, что все проблемы государства и те, о которых говорю я, нужно решать в органической взаимосвязи с преобразованиями в экономике, в судебно-правовой системе, с реформами во всех сегментах жизни. Но это проблемы в основном правительства.

Поверьте, господин президент, моему опыту: время течет быстро и, если Вы не воспользуетесь позитивными стартовыми возможностями, то оно начнет работать против Вас. А тогда осуществлять что-то радикальное и глубокое будет очень сложно.

Уважаемый Виктор Федорович!

Пишу о наболевшем, как человек, который закладывал основы независимости, демократии прав и свобод граждан.

Пишу, руководствуясь китайской мудростью: "Тот, кто правильно указывает на мои ошибки – мой учитель, тот, кто правильно подмечает мои правильные действия – мой друг, тот, кто подхалимничает – мой враг".

Желаю Вам, Виктор Федорович, всяческого благополучия!

С уважением

Л.М.Кравчук