Кивалов: Портнов способен решать неординарные задачи

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ (фракция Партии регионов) заявляет, что их с Андреем ПОРТНОВЫМ взгляды на пути реализации судебной реформы в Украине совпадают.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

При этом С.КИВАЛОВ подчеркнул, что положительно относится к назначению Андрея ПОРТНОВА на должность заместителя главы Администрации Президента Украины – руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

С.КИВАЛОВ подчеркнул, что «с профессиональной точки зрения Андрей ПОРТНОВ пример того, как, получив юридическое образование не в самых центральных вузах, можно стать одним из ведущих практиков-юристов страны».

По его словам, «проработав вместе не один год в Комитете ВР по вопросам правосудия, могу сказать, что он способен решать неординарные юридические комплексные задачи». «Кроме того, и это самое важное, наши с ним взгляды на пути реализации судебной реформы в Украине совпадают», - подчеркнул С.КИВАЛОВ.