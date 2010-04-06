Табачник хочет отменить обязательный дубляж фильмов на украинский

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за отмену обязательного дубляжа иностранных фильмов на украинский язык и ограничения вещания российских каналов на русском языке на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается проблемы вещания... Я думаю, что нелепы в 21 веке в стране, которая претендует на пребывание в европейском культурном, информационном пространстве, любые ограничения», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

«Я, скажем, выступал и выступаю - не только в оппозиции - против обязательного ограничения показа фильмов на русском языке, на английском, на французском… Я считаю, что кинопрокатчик, вложивший в реконструкцию кинотеатров большие деньги, имеет право выбирать. На любом языке, куда ходят люди», - добавил министр.

По его мнению, государство должно поддерживать украинский язык тем, что давать дотацию на хорошие детские мультфильмы на украинском языке и детские книжки.

«Я буду сторонником отмены ограничения и по фильмам, и по телеканалам. Я считаю, что не должно государство руководствоваться запретительной позицией», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, демократические силы умалчивают, что после введения обязательного перевода художественных фильмов на украинский язык “количество посещений в кинотеатрах Львова упало чуть ли не на треть”.

«А это тоже правда! Потому что привлечь зрителя можно только одним – конкуренцией. Сделать дубляж и музыку, качество перевода фильма – американского, французского, немецкого - на украинский язык лучше, чем это делают те студии, которые на русском», - считает министр.

«Вот это я понимаю как европейскую норму поведения. Не заставить, не сломать государственным решением об колено, разоряя прокатчиков, разоряя телепродюсеров, а финансировать и поддерживать продвижение государственного языка», - добавил министр образования.

Д.ТАБАЧНИК заверил, что во времена его работы в правительствах Виктора ЯНУКОВИЧА были самые высокие показатели за всю историю Украины поддержки программы социально значимых изданий и украинской книги на украинском языке. По его словам, это были энциклопедии, словари, детская литература и классика.

«И когда мы первые внесли закон о поддержке отечественного книгоиздания, еще тогда в 2003 году национал-патриоты обрушились на нормы этого закона. Дескать, надо поддерживать книгу, изданную в Украине только на украинском языке. Мы настояли на том, чтобы поддерживать, освобождать от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль любую книгу, созданную в Украине, напечатанную в Украине, потому что это рабочие руки наших полиграфистов, это поддержка мозгов наших авторов», - отметил он.