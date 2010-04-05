Президент России показал украинскому коллеге свою красавицу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня находится в Москве, встретился в государственной резиденции «Горки» с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, информирует пресс-служба главы Украинского государства.

Президент России встретил В.ЯНУКОВИЧА на крыльце резиденции, после чего президенты двух стран направились к расположенной неподалеку часовне, где поставили свечи.

Президент Украины принял предложение Д.МЕДВЕДЕВА осуществить короткую прогулку по территории резиденции на раритетном автомобиле «Победа», владельцем которого является Президент РФ, и который сам сел за руль.

В пресс-службе Президента Украины напоминают, что во время официального визита в Москву В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ нашли несколько минут, чтобы поговорить о своем общем увлечении автоспортом, и именно тогда российский Президент сказал, что обязательно покажет украинскому коллеге свою красавицу - «Победу».

По завершении автомобильной прогулки состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой главы двух государств обсудили перспективы украинско-российского сотрудничества.