Кабмин ломает голову над новыми антикоррупционными законами

Через два месяца будет подготовлена и предоставлена на рассмотрение Президенту Украины новая редакция пакета антикоррупционных законов взамен того, который должен был вступить в силу 1 января 2011 года.

Об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ изданию «Зеркало недели» (№ 13 (793) 3 - 9 апреля 2010).

«Через два месяца будет новая редакция (пакета антикоррупционных законов), которая будет предложена Президенту. И члена избиркома не будут привлекать к ответственности только за то, что он пошел работать в комиссию, не уволившись с прежнего места работы», - заявил министр.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ высказал мнение, что теперешняя редакция данного законодательного пакета имела крайне низкое качество и, в некоторых случаях, скорее, стимулировала коррупцию.

«В очередной раз могу засвидетельствовать, что эти законы в принятой редакции направлены на содействие коррупции в правоохранительных органах и ограничение конституционных прав граждан», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2010 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие Законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», принятых 11 июня 2009 года.

За перенос действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. А.ЛАВРИНОВИЧ, в то время занимавший пост первого заместителя председателя ВР, отмечал, что отсрочка действия данных законов необходима, поскольку они содержат нормы, которые «направлены против большинства граждан Украины». По его словам, данными законами, по сути, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, которые работают в частном предпринимательстве».

11 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в действие антикоррупционных законов.