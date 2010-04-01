Журналисты посчитали, что школьный аттестат дорожает на 25%

Решение Министерства образования и науки Украины об учете при вступлении в вуз среднего балла аттестата увеличивает «зону коррупции» на 25%. Об этом еженедельнику “Комментарии:” заявили эксперты.

В целом же, как пишет издание, в этом году коррупционными лазейками при вступлении в вузы могут стать аттестаты и увеличение количества “липовых” льготников. В частности и потому, что по объективным причинам Минобразования не сможет качественно проверить правдивость всех льгот.

По мнению экспертов, опрошенных еженедельником, сомнительным является и намерение Минобразования увеличить объем госзаказа на подготовку выпускников вузов.

Так, Владимир ПОЛОХАЛО, председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования, уверен, что для увеличения госзаказа нет ни средств в бюджете, ни обоснованных критериев. «Сегодня госзаказ у нас увеличивается на те специальности, которые рынку не нужны. Это нонсенс. При этом никто реально не изучает рынок, никто точно не знает, кто нам в действительности нужен: парикмахеры или физики», - объяснил В.ПОЛОХАЛО.

По его словам, непродуманное увеличение госзаказа, с одной стороны, порождает коррупцию, а с другой - тормозит подготовку по новым специальностям, которые нужны стране. «Поэтому такая позиция нынешнего правительства, по меньшей мере, непрофессиональна», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 марта новый вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО не исключил, что уже в этом году, кроме внешнего независимого оценивания знаний, для выпускников школ опять будут проводиться вступительные экзамены.

24 марта заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ отметила, что благодаря общим усилиям общественности удалось «отказать» министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА от идеи дополнения внешнего независимого оценивания вступительными экзаменами в вузы. «Однако не меньшую коррупционную угрозу сегодня содержит другое намерение ТАБАЧНИКА: приравнять 1 балл школьного аттестату к 16 баллам по сертификатам ВНО. Такие нововведения неминуемо реанимируют коррупцию при вступлении, изменив ее прописку - из приемной комиссии в директорский кабинет. А при случае дискредитируют ВНО как независимый механизм вступления в высшие учебные заведения, который гарантирует гражданам равный доступ к высшему образованию», - отметила Л.ОРОБЕЦ.