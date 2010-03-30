МВФ требует от Украины повысить внутренние цены на газ

Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает необходимым обновить действующую программу сотрудничества с Украиной или разработать новую программу.

"Это зависит от результатов работы миссии, которая сейчас находится в Украине, а также от желания правительства страны проводить необходимые реформы", - заявил он в интервью РИА “Новости” .

Однако окончательное решение о формате сотрудничества МВФ и Украины должно принять само украинское правительство. "Это в большой степени зависит от украинского правительства", - сказал он. После почти пятимесячного перерыва в сотрудничестве, связанного с проведением выборов Президента в Украине, глава МВФ считает необходимым его интенсифицировать. "Я уверен, что в интересах Украины как можно быстрее возобновить отношения с МВФ", - считает он.

Касаясь действующей программы, Д.СТРОСС-КАН отметил, что она сыграла свою положительную роль, в частности в реструктуризации банковского сектора. "Много было сделано в Украине, чтобы улучшить ситуацию, несмотря на то, что эта ситуация была сложной для украинского народа", - сказал он.

В свою очередь директор Европейского департамента МВФ Марек БЕЛКА в интервью РИА “Новости” заявил, что не ожидает заключения какого либо соглашения по программе сотрудничества между МВФ и Украиной по итогам работы миссии Фонда, которая находится сейчас в Киеве. "Мы хотели бы сначала познакомиться с новыми людьми и их программой, а также оценить, что произошло за последние месяцы, когда возникла пауза в наших взаимоотношениях", - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что пока не ясно, будет ли продолжена старая программа сотрудничества между Фондом и Украиной или будет подготовлена новая. "Это мы еще не решили", - отметил он, подчеркнув, что многое будет зависеть от работы нынешней миссии, которая предложит тот или иной вариант. "Мы ожидаем от украинского правительства обращения о подготовке последующей программы", - сказал глава Европейского департамента МВФ. Если потребуется, после возвращения нынешней миссии в Вашингтон будет подготовлена еще одна миссия. Однако возможные сроки новой миссии М.БЕЛКА не обозначил. (Текущая миссия МВФ завершит свою работу в Киеве 2 апреля).

Продолжение сотрудничества Фонда и Украины потребует от украинского правительства соблюдение ряда условий, в частности, ограничить бюджетный дефицит. По словам М.БЕЛКА, необходимо также продолжить реформу финансового сектора и привести в порядок газовый сектор страны. "В общем, ничего нового, без этого устойчивый рост в Украине не возобновится", - отметил представитель МВФ.

Касаясь газового сектора Украины, он заявил, что МВФ ожидает реализации двух базовых условий: внутренние цены на газ будут доведены до уровня, который покрывает его себестоимость, а также будет обеспечена прозрачность газового сектора. "Мы настаиваем на прозрачном управлении этим сектором, прозрачном управлении "Нафтогазом", - подчеркнул представитель МВФ. Однако эти условия не означают немедленной реализации. "Конечно, это не должно быть сразу, этого можно достигнуть поэтапно, но это то, о чем мы точно должны договориться", - сказал он.

В то же время М.БЕЛКА высказался с оптимизмом в отношении восстановления украинской экономики. "Украинская экономика прошла дно и есть обнадеживающие признаки в экономике", - считает он. Даже в период приостановки сотрудничества МВФ и Украины ничего драматического не произошло. Так, курс гривны остается достаточно стабильным, катастрофы не произошло. Тем не менее, украинская экономика, по мнению МВФ, переживает достаточно сложные времена. "Мы намерены помочь украинской экономики и правительству, но мы должны понять приоритеты нового правительства и сконструировать программу", - сказал М.БЕЛКА.