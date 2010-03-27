Тигипко об отставке Кужель: для меня это было поражение

Вице-премьер-министр Украины, лидер партии "Сильная Украина" Сергей ТИГИПКО еще раз убедился в необходимости иметь фракцию в парламенте, после того, как ему не удалось добиться того, чтоб Александра КУЖЕЛЬ осталась на посту председателя Госкомпредпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что всеми силами пытался не допустить ее увольнения, однако этого сделать не удалось, прежде всего из-за того, что А.КУЖЕЛЬ не поддержали фракции, которые входят в коалицию.

"Да, я ходил на каких мог уровнях, чтоб КУЖЕЛЬ была оставлена, но ее не поддержали фракции, потому что она не принадлежит ни к коммунистам, ни к Блоку Литвина, ни к Регионам. Боле того, жестко критиковала во время выборов политику и предложения Парии регионов", - заявил С.ТИГИПКО.

"Для меня это было определенное поражение. Но для меня это было и определенной задачей - в парламент надо пробираться, фракцию надо иметь. Надо убеждать людей - голосуйте во время выборов за партии и думайте, кого она приведет. Смотрите на специалистов. Ничего, будем стараться и работать на то, чтоб во время парламентских выборов провести своих профессиональных людей", - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что А.КУЖЕЛЬ высококлассный специалист в своем деле, имеет поддержку предпринимателей, и по этому необходимо прислушиваться к ее мнению и использовать ее наработки, сделанные на посту главы Госкомпредпринимательства.

"Мы все сделаем, чтоб ее идеи правительство слышало - это будет разумно. Мы должны быть умным правительством, которое умеет слушать всех. Если надо, и оппозиционное правительство", - заявил С.ТИГИПКО.

Говоря о иногда странных и неожиданных, по наблюдениям экспертов, назначениях в правительстве, С.ТИГИПКО отметил, что сейчас пока по этому поводу "переживать не стоит".

"Я бы сегодня пока не расставлял каких-то акцентов и не очень переживал по кадровой политике. Идет политический процесс. Мы получили коалиционное правительство. Коалиция - это всегда сложно, это всегда надо сложить какие-то части и получить единое целое - правительство", - отметил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что на некоторые должности действительно назначены люди исходя не из их профессиональных качеств, а по политическим соображениям. Но такие люди, отметил он, будут возглавлять коллективы профессионалов. "Да, могут какие-то назначения кадровые кого-то удивить, или быть неожиданными. Но это политики, под ними работает аппарат и аппарат профессиональный», - сказал он и отметил, что как вице-премьер намерен внимательно следить за работой экономического блока. "Я прошу немного подождать. Дайте 2-3 месяца, и вы увидите, сработает экономический блок или нет. Сейчас надо зажаться, работать и получить результат", - сказал С.ТИГИПКО.