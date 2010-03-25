Осенью в Украине может грянуть вторая «кадровая революция»?

Через 8 месяцев после инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может состояться вторая волна кадровых изменений в высшем руководстве страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Он прогнозирует, что «вторая кадровая революция» может возникнуть как из-за конфликтов интересов в команде победителей, так и в связи с необходимостью обновления и кадрового усиления власти с учетом профессиональных и менеджерских способностей руководителей.

По мнению В.ФЕСЕНКО, если новое руководство Украины действительно попробует начать структурные реформы, то старая, достаточно консервативная, управленческая команда может оказаться неготовой к осуществлению этих реформ.

По словам эксперта, значительная часть чиновников назначены на должности в вознаграждение за активную работу на победу В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, а также за верность ему в 2005-2009 годах.

Также В.ФЕСЕНКО констатировал, что около половины членов правительства в возрасте от 50 до 59 лет, 11 человек - старше 60 лет. В течение года еще 7 представителей этой команды перейдут 60-летний рубеж. Только 10 представителей руководителей не достигли 40 лет.