Винский советует Азарову не делать резких поворотов

Украина будет выходить из кризиса, в сравнении с другими европейскими государствами, с опозданием в 3-4 года, считает лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский.

«Это очень плохо, потому что тот, кто первый начинает выходить из кризисных явлений, меньше платит за выход из кризиса», - отметил политик. По мнению И.Винского, вина за это лежит прежде всего на Ю.Тимошенко как руководителе предыдущего правительства.

«В то время как весь мир принимал антикризисные меры, которые сегодня уже работают, в Украине такие меры не принимались. Потому правительство Азарова должно четко понимать и ставить перед собой адекватные задачи: Украина должна осуществить целую систему реальных антикризисных мер для того, чтобы прекратить процесс стагнации, и создать механизм запуска процессов роста», - заметил И.Винский.

И. Винский охарактеризовал отечественный тип экономики как колониальный из-за слишком большой его зависимости от импорта. По словам политика, ошибочным шагом Юлии Тимошенко было направить средства, полученные от международных кредиторов, не на развитие производства, а на «проедание».

«Деньги пошли к людям, люди пошли на базар, оттуда на продукцию, и таким образом через торговлю эти деньги, которые зашли в украинскую экономику, сразу были вымыты, и мы поддержали таким образом товаропроизводителей из Европы, Америки, из Китая и других государств», - заметил лидер партии «Народна влада».

И.Винский также напомнил, что как министр транспорта и связи в правительстве Юлии Тимошенко, он «заявлял, что нужно сбалансировать основные монополии, нужно, как весь мир, разработать программу развития инфраструктуры, запустить процессы привлечения инвестиций из-за границы, - но Тимошенко пошла путем привлечения кредитов».

И.Винский призывал Николая Азарова учесть ошибки Юлии Тимошенко. В то же время, политик отметил, что при внедрении антикризисных мер «должен быть четкий баланс интересов социальной сферы и экономики, потому что это - жизнь людей, и никаких резких поворотов мы не должны делать, потому что за все, если говорить откровенно, будут платить 46 млн. украинских граждан».

«Если мы хотим, чтобы через три недели люди опять вышли на улицы и процесс политического кризиса начался по-новому, то это можно сделать, но это неправильный путь», - прибавил он.