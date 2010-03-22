Депутат от БЮТ говорит, что с радостью примет предложение ПР

В Хмельницком областном совете депутат из фракции БЮТ Михаил НЕМОВ написал заявление о выходе из фракции.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Хочется конструктивного труда, а не только площадных митингов. Я готов присоединиться к команде Президента и правительству, чтобы выстраивать сильную вертикаль власти”, - отметил он.

М.НЕМОВ объяснил, что будет оставаться внефракционным депутатом.

“Если мне Партия регионов, например, предложит идти на следующие выборы в облсовет по их спискам, с радостью приму это предложение”, - сказал он.

Справка УНИАН. В Хмельницком облсовете насчитывается 90 депутатов, из них 35 – от БЮТ. Второй по численности является фракция "Нашей Украины" – 24 депутата. От Блока Литвина - 10 депутатов, социалистов и "регионалов" – по 8. Меньше всего – 5 депутатов – во фракции "УНП – Украина Соборная".