Клюев: такое ощущение, что прошло татаро-монгольское иго

В Украине необходимо снизить налоговое давление на предприятия.

Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Клюев в эфире телеканала ICTV.

"Если мы на предприятия будем увеличивать налоги, то предприятия вообще перестанут платить налоги, вообще перестанут работать", - сказал он.

"Наоборот, мы должны снизить налоговый натиск на предприятия. Мы должны создать максимально комфортные условия для инвестирования в экономику", - считает чиновник.

"В понедельник должно быть заседание у президента экономического комитета, и одним из предложений будет сократить налог на добавленную стоимость, сократить налог на прибыль, и создать льготный инвестиционный климат на всей территории Украины", - отметил Клюев.

По его словам, "ситуация в стране очень, очень и очень тяжелая".

"Такое ощущение, что прошло татаро-монгольское иго у нас по стране. Бюджет фактически пустой. В казне нет денег. Налоги с предприятий забрали на полгода вперед. Бюджета нет, никакие государственные программы не утверждены", - заявил первый вице-премьер.

"Я думаю, что мы в первых числах апреля проект бюджета подадим на рассмотрение в Верховную Раду", - подчеркнул Клюев.

Украинская правда