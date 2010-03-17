Первое заседание Исторического Клуба в Институте Горшенина

В четверг, 18 марта 2010 года, в Киеве, в помещении Института Горшенина, состоится первое заседание Исторического Клуба.

Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина и агентство MSBrand Corporation.

Тема заседания - «Концепция истории времени «конца истории».

Участники:

Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина, кандидат исторических наук.

Владимир ДМИТРЕНКО, эксперт по анализу политической и экономической информации, автор научно-популярных книг по истории Древнего Рима, в прошлом - аналитик военной разведки.

Ведущая - Ксеня СЛАДКЕВИЧ, историк, специалист по истории Древней Греции, эксперт по общественным связям.

Как отмечают организаторы, целью Исторического Клуба является формирование национальной исторической школы и внедрение современной концепции исторического образования. К дискуссиям об истории как аналитической науке и инструменте прогностики, о том, в какой мере общество вообще может добиться своего рода объективной определенности относительно больших проблем нашего времени, которая может служить надежной базой для принятия жизненно важных решений относительно нашего будущего, об исторической природе вещей и тому подобное Исторический Клуб раз в месяц будет приглашать историков, аналитиков смежных дисциплин, специалистов по общественным связям и других заинтересованных лиц.