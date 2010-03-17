Кабмин подчинил себе Национальную телекомпанию Украины

Кабинет министров Украины в соответствии с решением Конституционного Суда подчинил себе Национальную телекомпанию Украины и назначил Егора БЕНКЕНДОРФА ее президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«С прошлого года есть решение Конституционного Суда относительно назначения председателя Национальной телекомпании, что это должен делать Кабинет министров. Потому, прежде всего, были сделаны определенные изменения относительно подчинения Кабинету министров, и потом уже назначен Егор БЕНКЕНДОРФ», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер убежден, что Е.БЕНКЕНДОРФ имеет необходимый профессиональный уровень и опыт.

«Это человек, который создал столько авторских программ, побывал почти в 20 горячих точках, довел рейтинг телеканала «Интер» до определенного уровня. Его опыт очень необходим для того, чтобы поднять уровень этого канала», - объяснил он.