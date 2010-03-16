За несогласие с курсом коалиции чиновников будут увольнять

Коалиция будет иметь право на протяжении двух недель уволить любое должностное лицо, которое не придерживалось в своей деятельности политического курса коалиции.

Это предусмотрено соглашением о создании коалиции, обнародованном в газете “Голос Украины” (№ 46 от 16 марта 2010 года).

Согласно договору, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины в соответствии с Конституцией Украины вносит согласованные предложения Президенту Украины относительно кандидатуры премьер-министра Украины. Рассмотрение вопроса о внесении предложения относительно кандидатуры премьер-министра предварительно осуществляется во фракциях - участницах коалиции. Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде в соответствии с Конституцией Украины вносит согласованные предложения премьер-министру относительно кандидатур в состав Кабмина. Рассмотрение вопроса о внесении предложения относительно кандидатуры в состав Кабинета министров предварительно осуществляется во фракциях - участницах коалиции. Вопрос о внесении предложений относительно кандидатур премьер-министра, других членов Кабмина рассматривается на общих собраниях коалиции только после предварительного принятия решения о согласовании кандидатур советом коалиции.

Соглашением предусмотрено, что премьер-министр, председатель Верховной Рады и его заместители, министры, должностные лица, народные депутаты Украины - члены фракций, которые входят в состав коалиции, в своих действиях, связанных с выполнением полномочий, на заседаниях Верховной Рады, в процессе работы в комитетах и комиссиях, на должностях, при выступлениях в средствах массовой информации руководствуются программными принципами и решениями руководящих органов коалиции, принятыми в установленном порядке. Не допускается публичная дискредитация официальных решений органов коалиции, Кабинета министров и должностных лиц. После принятия официального решения руководящими органами коалиции или коалиционного правительства участники коалиции обязаны их выполнять или покинуть соответствующие должности по собственному желанию в связи с неприятием политического курса коалиции. Любое должностное лицо, которое нарушило этот принцип, должно быть заменено в обязательном порядке на протяжении двух недель с момента принятия решения об этом общим собранием коалиции без нарушения кадровых квот фракций - участниц коалиции. Соответствующее решение принимается советом коалиции консенсусом после соответствующего обсуждения во фракциях. Фракции — участницы коалиции своим решением могут инициировать отзыв любого должностного лица, делегированного на эту должность от участника коалиции, с занимаемой должности и предложить новую кандидатуру.