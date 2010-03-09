Тигипко заметил, что Янукович снова наступил на те же грабли

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что «глупо ставить судьбу правительства и большинства в зависимость от степени удовлетворения аппетитов внефракционщиков». Так он прокомментировал принятие Верховной Радой Украины закона о внесении изменений в Регламент ВР, которые позволят формировать коалицию не только из фракций, но и отдельных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, политик считает, что, «пытаясь слепить новую коалицию с нарушением Конституции, команда Виктора ЯНУКОВИЧА совершает стратегическую ошибку. Проголосовав за изменения условий формирования парламентской коалиции, депутаты не только пренебрегли нормами Конституции, но и продемонстрировали политическое рейдерство в парламенте».

«Удивительно, с какой целеустремленностью команда В.ЯНУКОВИЧА наступает на те же грабли: в 2007 году они уже утратили власть из-за того, что пытались получить конституционное большинство методами политической коррупции – втягиванием в коалицию отдельных депутатов. Глупо ставить судьбу правительства и большинства в зависимость от степени удовлетворения аппетитов внефракционщиков. Где гарантия, что торг с этими депутатами закончится их вхождением в коалицию, и они не продолжат шантажировать премьера и Президента при каждом голосовании за важные правительственные законопроекты?», - спрашивает С.ТИГИПКО.

В итоге такой вариант выхода из парламентского тупика «обойдется регионалам дороже, чем досрочные выборы», заявил политик.