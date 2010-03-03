Томенко: Янукович должен исправить критическую ситуацию в Киеве

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен адекватно отреагировать и повлиять на неудовлетворительную ситуацию в Киеве, сложившуюся из-за непрофессиональных действий местной власти.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО корреспонденту УНИАН, об этом он заявил во время встречи Президента с руководством ВР и лидерами фракций Партии регионов, Блока Литвина, НУ-НС и КПУ.

Вице-спикер напомнил, что депутаты всех фракций приняли отчет Временной следственной комиссии ВР относительно злоупотреблений со стороны киевской власти, которым поручили правоохранительным органам отреагировать на нарушения, которые состоялись в Киеве.

«Мы не можем допустить, чтобы в украинской столице при власти был городской председатель, которому доверяют 3% жителей Киева. Это недопустимая ситуация, и на нее нужно влиять”, - сказал Н.ТОМЕНКО.