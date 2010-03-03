Литвин объявит новую коалицию, когда будут 226 подписей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обещает объявить о создании новой коалиции, если ему предоставят 226 подписей народных депутатов.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Будет завтра 226 подписей о том, что люди хотят взять на себя ответственность называться коалицией, - я сделаю соответствующие объявления», - сказал спикер.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он объявит в парламенте решение о создании коалиции, даже если она будет состоять, в частности, и из внефракционных депутатов, В.ЛИТВИН отметил, что коалицию будут формировать фракции. «У нас внефракционных практически очень мало, а вы прекрасно понимаете, что коалицию формируют фракции. А сколько их будет, это уже другой вопрос ", - сказал он.

При этом В. ЛИТВИН добавил, что в этом контексте для него в первую очередь важно максимально придерживаться правовой чистоты, а во-вторых - чтобы была работа. «В совокупности этих двух факторов и нужно действовать», - заявил он.

Спикер также сказал, что осознает неизбежность обвинений относительно формирования коалиции. «Без них не обойтись, навешивания ярлыков будет. Но те, кто будут больше всех кричать, будут довольно потирать руки, понимая, что они остаются в Верховной Раде Украины – в теплых и удобных креслах, и не будет указа о досрочных выборах », - заявил он.

«Досрочных выборов не будет, а просто может быть окончательный хаос», - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от Партии регионов Владимир ДЕМИДКО и Валерий БОНДИК зарегистрировали в ВР проект Закона "О внесении изменений в статью 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", предусматривающий возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов.

Действующий Регламент предусматривает формирование коалиции исключительно парламентскими фракциями.