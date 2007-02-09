Чорновил понял, что Ющенко бросил Огрызко на съедение коалиции

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что Верховная Рада не поддержит кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня.

«В.ОГРЫЗКО - сложная кандидатура, хотя на фоне ТАРАСЮКА это прекрасный министр, но есть определенная проблематика этой кандидатуры – сложность и неопытность ведения серьезных переговоров», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он подчеркнул, что новому министру придется вести переговоры с «зубрами» мировой политики, а В.ОГРЫЗКО на переговорах Украина-Тройка ЕС продемонстрировал свою несостоятельность.

Депутат также отметил, что у многих депутатов фракции Партии регионов к В.ОГРЫЗКО есть достаточно претензий, и их мнение начинает доминировать.

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ выразил мнение, что В.ОГРЫЗКО не назначается не только по этой причине – «мне кажется, Президент бросил его на сожжение для того, чтобы потом прочистить место для новой кандидатуры».

По его словам, Президент и его Секретариат не проводят политическое и пропагандистское сопровождение кандидатуры В.ОГРЫЗКО.

«В.ОГРЫЗКО бросили на съедение, зная, что за него наверно не проголосуют. Мы не будем подыгрывать Президенту, мы постараемся, все же, не голосовать за его кандидатуру», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, в то же время подчеркнув, что исполняющий обязанности министра иностранных дел очень перспективный дипломат.

Отвечая на вопрос, для кого тогда президентская команда “расчищает место”, Т.ЧОРНОВИЛ сказал: «Я думаю, что, все же, расчищают дорогу для ЧАЛОГО».