Янукович с улыбкой спрятал удостоверение Президента в карман

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил удостоверение Президента и официальные символы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после принесения присяги на верность украинскому народу В.ЯНУКОВИЧ подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного Суда Андрею СТРИЖАКУ.

После этого А.СТРИЖАК объявил, что новоизбранный Президент принес присягу и вступил на пост Президента Украины.

Он также вручил В.ЯНУКОВИЧУ Свидетельство о вступлении на пост Президента и официальные символы главы государства - Знак Президента Украины, Печать и Булаву.

После этого на площади возле здания Верховной Рады. где проходила церемония инаугурации, воины Почетного караула установили Государственный флаг и Флаг Президента на автомобиль главы государства.

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ вручил В.ЯНУКОВИЧУ Удостоверение Президента Украины. ЯНУКОВИЧ с улыбкой спрятал документ во внутренний карман пиджака.

После этого Национальный заслуженный академический украинский хор им. Г.Веревки исполнил Молитву за Украину Николая Лысенко.