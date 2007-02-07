Судью, который запретил Морозу публиковать закон о Кабмине, уволят

Высший совет юстиции (ВСЮ) на сегодняшнем заседании принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об освобождении за нарушение присяги судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Владимира МОНИЧА.

Об этом УНИАН сообщил источник в ВСЮ. В то же время, официальной информации от пресс-службы Совета юстиции агентству получить не удалось.

Как отметил собеседник УНИАН, аргументом данного решения является то, что своим судебным постановлением В.МОНИЧ нарушил положение Конституции Украины о распределении власти на законодательную, исполнительную и судебную, поэтому состоялось вмешательство одной ветви власти в деятельность другой. “Это не подсудность горрайонного суда, это подсудность Конституционного Суда”, - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 22 января судья Мукачевского горрайонного суда В.МОНИЧ вынес решение об обеспечении иска народного депутата Игоря КРІЛЯ, в соответствии с которым было запрещено председателю ВР подписывать Закон Украины „О Кабинете министров Украины”, принятый на заседании парламента 12 января 2007 года. Кроме того, Верховной Раде Украины, ее аппарату, управления и службам, должностным и служебным лицам, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено подавать для опубликования данный закон, а редакциям газет „Голос Украины” „Урядовий кур‘єр”, редакциям печатных изданий „Офіційний вісник України” „Відомості Верховної Ради України”, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено публиковать Закон Украины, принятый Верховной Радой на заседании 12 января.