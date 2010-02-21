Янукович: деполитизированная коалиция устроит все фракции

Новая коалиция в парламенте может быть создана к концу следующей недели. Об этом заявил новоизбранный президент Виктор Янукович в эфире ТРК Украина.

"Пока шли прикидки. Каждый для себя выяснял свои перспективы, условия", - отметил он.

"Я сказал во время переговоров, что мы сейчас будем готовить договор, который будет деполитизирован, в основе которого будет, в основном, лежать решение экономических вопросов, наведение порядка в стране, начало реформ", - цитирует Украинская правда.

По его словам, "этот договор устроит все фракции, входящие в парламент".

"Я думаю, что название коалиции сейчас вроде бы готово - "Коалиция стабильности и реформ". Это название ко времени", - считает Янукович.

"Мы получим результат, я думаю, уже к концу недели", - заявил новоизбранный президент.

Он отметил, что эта коалиция "будет собираться под нового премьера, и уже со следующей недели мы, скорее всего, уже увидим эту фигуру".