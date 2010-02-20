Лавринович согласен, что ВАСУ придется закрыть дело по иску Тимошенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, который в Высшем административном суде представляет кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, считает, что иск Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии по отмене результатов президентских выборов будет закрыт при любых обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ВАСУ.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, если истец покинул заседание суда, то судьи должны или удовлетворить его ходатайство, или закрыть заседание суда из-за отсутствия истца, объявить перерыв в заседании, повторно вызвать истца и потом все равно закрыть рассмотрение дела.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что ВАСУ имеет право удовлетворить ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО об отзыве иска.