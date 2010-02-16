Ющенко назвал самую большую ошибку своего президентства
14:56, 16 февраля 2010Политика
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Если бы не это, были бы еще 5 лет...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет Юлию ТИМОШЕНКО самой большой своей ошибкой за пять лет президентства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.
«Если бы мы имели на этом посту (премьер-министра – УНИАН) человека конструктивного… то имели бы вторую пятилетку своего присутствия», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, при других обстоятельствах идеология, ценности В.ЮЩЕНКО, как Президента, были бы закреплены.
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