Экс-губернатор принес присягу народного депутата

Виктор МАТЧУК сегодня на заседании Верховной Рады принес присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, до избрания народным депутатом В.МАТЧУК был главой Ривненской облгосадминистрации. Он прошел в парламент по списку фракции “Наша Украина – Народная самооборона” вместо народного депутата Ивана Сподаренко, который умер в декабре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 1 февраля признала В.МАТЧУКА избранным народным депутатом от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» вместо И.Сподаренко.

Однако В.МАТЧУК после этого заявил в СМИ, что примет окончательное решение после второго тура президентских выборов.

12 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил В.МАТЧУКА от должности главы Ривненской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом.