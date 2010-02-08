ПР: на родине Лозинского Тимошенко победила с преимуществом в 35%

По данным параллельного подсчета голосов Кировоградского областного избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА, в территориальном избирательном округе №102 (центр – пгт Голованевск), на родине бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО победила своего конкурента с преимуществом в 35% голосов избирателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном штабе В.ЯНУКОВИЧА.

По данным штаба, за лидера БЮТ в округе проголосовали 65% избирателей, за В.ЯНУКОВИЧА – 30%.

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов Президента преимущество Ю.ТИМОШЕНКО над В.ЯНУКОВИЧЕМ в ТИО №102 составило почти 18%.

Бывший народный депутат В.ЛОЗИНСКИЙ объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к убийству 55-летнего жителя Кировоградской области Валерия Олийныка вблизи лесных угодий на территории Голованевского района в июне 2009 года.