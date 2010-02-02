Янукович хочет ликвидировать систему награждения героев прошлых веков

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на посту главы государства изменит систему награждения граждан государственными наградами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в понедельник в эфире программы «Лучший кандидат» на телеканале ICTV, выражая свое отношение к указам действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении званий «Герой Украины», в частности, проводнику ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

«Когда занимаются героизацией сомнительных героев Украины – это ничего, кроме возмущения, не вызывает ни у нас в стране, ни за ее пределами», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, неправильно награждать людей, которые жилы в прошлом-позапрошлом веках, наградами современной Украины.

«Мы такую систему ликвидируем», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.