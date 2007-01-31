СБУ: по делу отравления Ющенко идет интенсивная работа

Служба безопасности Украины вместе со следователями Генеральной прокуратуры исследует все версии, имеющиеся у следствия, по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«В деле отравления ЮЩЕНКО идет очень интенсивная работа. Все версии проверяются», - сказала она, имея в виду две последние, появившиеся в СМИ, то есть возможная встреча в день ужина на даче экс-заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА с бывшим руководством группы компаний «Фокстрот», а также версию о появлении в деле еще двух новых фигурантов, о которых вчера на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

В частности, заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью СМИ в конце ноября 2006 года заявлял, что В.ЮЩЕНКО могли отравить больше двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

На днях бывший председатель СБУ Игорь СМЕШКО заявил в интервью газете "Факты и комментарии", что «примерно за полтора часа до ужина на даче В.САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы «Фокстрот».

«Как мне рассказал один из участников того ужина, какие-то специальные меры безопасности там тоже никем не предпринимались. Еду, которую употреблял там Виктор Андреевич, никто перед этим тоже не пробовал, и ели там “не с одного котла”, а для ЮЩЕНКО даже подавали отдельное порционное кушанье – форель», - отметил экс-председатель СБУ.

30 января на пресс-конференции А.МЕДВЕДЬКО заявил что по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО появились двое новых фигурантов.

По его словам, один из этих «фигурантов» - массажист. Однако чей именно, А.МЕДВЕДЬКО не уточнил, отметив только, что в сентябре прошлого года этот человек выехал за пределы Киева и сейчас его местонахождения неизвестно. В связи с этим Службе безопасности Украины и МВД поручен розыск этого человека, впрочем, результатов пока нет, сказал А.МЕДВЕДЬКО.