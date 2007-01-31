Балога находится в Москве

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сегодня находится с рабочим визитом в Москве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в Москве В.БАЛОГА проведет встречи со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием КАРАСИНЫМ, секретарем Совета безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ и руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ.

Тема переговоров – выполнение договоренностей по результатам первого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось во время визита в Киев Президента России Владимира ПУТИНА 22 декабря 2006 г. В частности, стороны обсудят завершение работы над Планом действий Украина-Россия на 2007-2008 годы, декларацию о содержании украинско-российского стратегического сотрудничества, а также Меморандум о принципах сотрудничества Украины и России в газовой отрасли на уровне глав государств.

Поездка В.БАЛОГИ проходит в рамках подготовки визита в российскую столицу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.