Януковичу советуют сделать аудит и сказать: "Люди, вот видите..."

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК предлагает кандидату на пост Президента Украины, лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ обратиться к международным аудиторам, чтобы они провели анализ финансового состояния Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции 28 января А.БЛИЗНЮК сказал, что уже сегодня, в ходе предвыборной кампании, В.ЯНУКОВИЧ должен обратиться к международным аудиторам, чтобы они провели анализ финансового состояния Украины. Тем самым В.ЯНУКОВИЧ, будучи избранным Президентом, предотвратит обвинения в свой адрес за дальнейшее критическое в финансовом плане положение экономики страны, сказал глава Донецкого облсовета.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧУ в случае победы на президентских выборах необходимо будет принимать «миллион непопулярных решений», «миллион и маленькую тележку».

«В.ЯНУКОВИЧ, побеждая 100% на выборах, уже сегодня, в своей предвыборной компании, во втором туре должен обращаться к международному сообществу, чтобы они, даже не Украина тратила на это деньги, а пусть они найдут деньги, найдут монитор-группу, любую аудиторскую компанию, которая проведет анализ финансового состояния государства Украина и скажет, где мы находимся», - объяснил А.БЛИЗНЮК. При этом он добавил: «И новый Президент уже с этим (анализом состояния экономики в стране – УНИАН) к людям обратится и скажет: «Люди, вот видите, это не я сказал, это есть оценка. И пусть эти (представители «оранжевой» власти) отвечают, а мы с вами намечаем – что и как правильно делать».

А.БЛИЗНЮК посоветовал В.ЯНУКОВИЧУ уже сегодня раскрывать людям истинную ситуацию и предупреждать о своих непопулярных мерах.

«Я считаю, что ему (В. ЯНУКОВИЧУ) надо немедленно, уже сегодня, об этом говорить, что «оранжевые» развалили страну. Сегодня они будут делать все, например, забирать деньги с 4 квартала и платить их сейчас, а что будет в августе? Их вообще этих денег не будет, а В.ЯНУКОВИЧУ нужно будет принимать решения», - заключил глава облсовета.