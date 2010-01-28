Тимошенко назначила Луценко и.о. главы МВД

Кабинет министров назначил Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Никаких оснований для снятия Юрия ЛУЦЕНКО не было, и именно поэтому единогласно все члене Кабинета министров приняли решение о назначении первым заместителем министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с возложением на него исполнения обязанностей министра внутренних дел», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер добавил, что правительство приняло решение о введении в структуре Министерства внутренних дел дополнительной должности первого заместителя, на которую и был назначен Ю.ЛУЦЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что никаких других изменений в руководящем составе министерства не произошло.

По словам А.ТУРЧИНОВА, решение было предварительно согласовано с Министерством юстиции. «Это решение поддержал и министр юстиции», - уточнил он.

«Безусловно, мы не планировали вводить дополнительную должность первого заместителя, но такие провокационные действия наших политических оппонентов вынудили нас это сделать. Здесь нет никаких нарушений», - отметил первый вице-премьер.

По его словам, никаких ограничений в отношении количества должностей заместителей министров не существует. «Я считаю, мы приняли очень правильное решение для того, чтобы не было у сотрудников Министерства внутренних дел сомнений, что когда противоправно, аморально действуют против Министерства внутренних дел, то Кабинет министров не защитит министерство. У нас остается правопреемственность в руководстве, остается руководитель министерства, и, я еще раз подчеркиваю, запланированная провокация против Министерства внутренних дел, против министра внутренних дел провалилась», - сказал А.ТУРЧИНОВ.