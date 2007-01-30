Руки Морозу связали в Мукачево?

Закарпатский апелляционный суд должен начать рассмотрение жалобы генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО на решение Мукачевского горрайонного суда о запрещении обнародования Закона о Кабинете Министров не позже 2 февраля.

Как сообщили УНИАН в Закарпатской областной прокуратуре, этот срок обусловлен процедурой подачи апелляционной жалобы. Для того, чтобы апелляционный суд мог рассмотреть жалобу, нужно, чтобы суд, на постановление которого поступает жалоба (в данном случае Мукачевский горрайонный суд -УНИАН), передал все материалы дела в апелляционный суд.

Как отметили в областной прокуратуре, официальное сообщение об обжаловании и необходимости передать материалы дела в Закарпатский апелляционный суд Мукачевский горрайонный суд получил только вчера, 29 января. Таким образом, согласно процедуре, Мукачевский суд имеет для передачи материалов дела 5 дней, начиная с 29 января.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон, а также публиковать настоящий документ.

В то же время, 26 января генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Апелляционный суд Закарпатской области апелляционную жалобу на постановление Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

В свою очередь газеты “Урядовий кур’єр” и “Голос Украины” сегодня сообщили об официальном обнародовании Закона о Кабмине Александром МОРОЗОМ на веб-сайте Верховной Рады Украины. В то же время в газетах не опубликован текст данного закона.

В сообщении указано, что “в соответствии с частью пятой статьи 94 Конституции Украины Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» вступит в силу со дня его опубликования в установленном порядке”.