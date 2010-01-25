В БЮТ советуют мэрам помалкивать об их проблемах с казначейством

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО рекомендует городским председателям не делать заявлений по поводу проблем с финансированием из-за казначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга в Чернигове.

Н.ТОМЕНКО посоветовал городским председателям для решения финансовых вопросов теснее контактировать с правительством и Министерством финансов, сообща искать выход из ситуации, добавив, что "премьер-министр не смотрит на политическую принадлежность мэров – то ли он от "Нашей Украины ", то ли от Партии регионов".

"Выход – не в политических заявлениях, а в ежедневной работе", - сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Он также отметил, что сейчас в стране существуют проблемы с выполнением доходной части бюджета, поскольку "из-за политической ситуации все ожидают, что будет дальше, а затем – платить или не платить налоги". На примере столицы Н.ТОМЕНКО уточнил, что бюджет Киева выполняется где-то на 60%, поэтому и государственные программы не могут финансироваться на 100%. Кроме того, не зависимо, где выполняется бюджет, а где нет, пенсии выплачиваются везде, сказал вице-спикер.