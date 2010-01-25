В ВР зарегистрирован проект постановления об отставке Луценко
17:34, 25 января 2010Политика
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"Вмешательство в избирательный процесс"
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.
|Александр Лавринович
Как отмечается в проекте постановления, необходимость рассмотрения вопроса об освобождении от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО “вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства Украины о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году, вопреки установленным законодательством запретам”.
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