В ВР зарегистрирован проект постановления об отставке Луценко

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.

Как сообщается на сайте парламенте, документ внесен народным депутатом от Партии регионов Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Как отмечается в проекте постановления, необходимость рассмотрения вопроса об освобождении от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО “вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства Украины о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году, вопреки установленным законодательством запретам”.