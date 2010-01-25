Кильчицкая: апельсины точно были наколотыми

Первый заместитель председателя Киевской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что во втором туре президентских выборов будет голосовать за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, но заверяет, что в рабочее время за него не агитирует.

Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня» (№16 от 25 января 2010 года).

«Я в 2004 году голосовала против ЯНУКОВИЧА, теперь я исправляю свою ошибку», - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее мнению, «сам ЯНУКОВИЧ и люди из его окружения более социально настроены - я работала с Николаем АЗАРОВЫМ, мне очень импонирует Лена БОНДАРЕНКО и многие другие из фракции Партии регионов в Раде».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что «на своих балконах в центре города, где рядом живет куча депутатов, судей и других высокопоставленных людей, я развесила плакаты в поддержку ЯНУКОВИЧА». В то же время она убеждает, что «в рабочее время я за него не агитирую, а вот во внерабочее - да». При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ вспомнила «оранжевую революцию», для которой «много делала - поставляла медикаменты, обеды, вещи за свой счет». «Думаю теперь: как я могла? Где были мои глаза, уши, сознание? И сейчас мне кажется, что апельсины, о которых говорила Людмила ЯНУКОВИЧ, точно были наколотыми», - добавила она.

Также И.КИЛЬЧИЦКАЯ подтвердила, что в ближайшее время выходит замуж за друга-француза, который является отцом ее сына Марка, он «успешный банкир и бизнесмен в сфере инвестиций и недвижимости». По ее словам, церемония бракосочетания состоится в ближайшее время в парижской мэрии, так как «если я проведу ее в киевской мэрии, скажут, что я пользуюсь служебным положением». Также, добавила она, будет заключен брачный контракт. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, она не хочет «как большинство славянских женщин остаться с разбитым сердцем, в слезах, соплях и у «разбитого корыта».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что ее муж «будет жить во Франции, поскольку его бизнес связан с Европой, а я - в Киеве. Будем встречаться в выходные - приезжать друг к другу в гости».