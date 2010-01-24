Березовский: выбирая между плохим и очень плохим, выбираю Тимошенко

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что судьба России решается в Украине. Об этом он заявил в интервью Радио "Свобода".

«К сожалению, Украина сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим, - сказал он. - Это не значит, что это два одинаковых зла, но абсолютно очевидно, что ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни Юлия ТИМОШЕНКО, став президентом Украины, не решат самой главной проблемы - жесткого противостояния двух частей общества. Одна - та, которая устремлялась в будущее, в цивилизацию, и вторая - которая тянет назад, в варварство”, - считает Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его мнению, Оранжевая революция не была напрасной, но «тот баланс, который был в 2004 году, он, к сожалению, в 2009-м практически такой же, 50 на 50 приблизительно». Соотношение тех, кто выбирает будущее и прошлое, вплоть "до 2007 года изменилось приблизительно три к двум. А потом ожидания не оправдались... Безусловно, вина полностью лежит и на ЮЩЕНКО, и на ТИМОШЕНКО, тут их разделять, к сожалению, нельзя. И поэтому в обществе баланс изменился, пришел к той же ситуации, которая была в 2004 году”, - отметил бизнесмен.

Бизнесмен считает, что Виктор ЮЩЕНКО навсегда войдет в историю «как великий реформатор Украины». «Одновременно он войдет в историю Украины, как человек, который не смог реализовать тот огромный потенциал доверия, который ему был дан, он мог сделать значительно больше. Он идеолог, а не политик, именно политическая слабость привела к тому, что мы сегодня видим», - отметил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он сознался, что пытался поддерживать в этой избирательной кампании действующего президента Украины. «И делал все, что в моих силах, я имею в виду морально и так далее. Финансово я никак не участвовал в этой кампании, в отличие от 2004 года, - заявил бизнесмен. - А что касается моих предпочтений сейчас, в этом выборе между очень плохим и очень плохим, безусловно, я хотел бы, чтобы победила ТИМОШЕНКО», - подчеркнул Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По мнению Б.БЕРЕЗОВСКОГО, в России "ставка всегда делалась на Януковича, никаких сомнений нет, бандитский режим в России, естественно, видит в Януковиче своего. Просто тоньше это делается. Но это совсем не означает, что усилий прилагается меньше, чем в 2004 году. Я считаю, что усилий значительно больше, и ресурс значительно больше, просто это все тихо, незаметно, в том числе для Запада".