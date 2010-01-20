ЦИК объявит результаты раньше, чем значится в законе

Центральная избирательная комиссия постарается в течение трех дней после получения оригиналов протоколов объявить результаты первого тура выборов Президента Украины. Об этом заявил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

"Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы в течение трех дней после получения всех протоколов окружных избирательных комиссий сообщить общественности и официально установить результаты выборов Президента Украины 17 января", - сказал он.

"Я думаю, что ЦИК будет иметь возможность установить результаты не на 10-й день, как значится в законе, а раньше", - заявил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Как отметил член ЦИК, от момента объявления официальных результатов выборов зависит начало подготовки кандидатов и их штабов, а также ЦИК и избиркомов, ко второму туру, который назначен на 7 февраля.