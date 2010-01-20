Тимошенко обжаловала решение ЦИК о наблюдателях от Грузии
...но у ЦИК не осталось никаких документов
Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала решение Центральной избирательной комиссии от 17 января об отказе зарегистрировать наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.
|Михаил ОХЕНДОВСКИЙ
По его словам, сегодня в ЦИК поступило постановление о назначении заседания Киевского апелляционного административного суда по иску представителя Ю.ТИМОШЕНКО относительно решения ЦИК, которое было принято во исполнение постановления КААС о рассмотрении комиссией вопроса регистрации наблюдателей от Грузии.
«Наше постановление, которое было принято 17 января 2010 года, обжаловано в суде, и мы надеемся, что суд объективно и всесторонне изучит обстоятельства дела и признает, что ЦИК действовала правомерно, когда принимала решение о направлении всех материалов в Генеральную прокуратуру Украины», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.
По его словам, сейчас все документы, поданные Посольством Грузии на регистрацию официальными наблюдателями представителей от этой страны, переданы в Генпрокуратуру, и в ЦИК нет никаких документов на этот счет.
М.ОХЕНДОВСКИЙ также отметил, что ЦИК рассмотрит вопрос регистрации официальных наблюдателей от Грузии в случае, если комиссии повторно поступят документы от этой страны.
«Если соответствующее обращение от Грузии будет оформлено в соответствии с требованиями Закона «О выборах Президента Украины» и разъяснениями ЦИК о порядке регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, оно, безусловно, будет рассмотрено ЦИК наравне со всеми другими обращениями, без какой-либо дискриминации», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.
Справка УНИАН. 11 января ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.
13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.
17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.
В тот же день ЦИК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.