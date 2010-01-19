Януковичу трудно представить, что люди сделали бы другой выбор

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов к сотрудничеству со всеми украинскими политиками, которые хотят сообща строить сильную независимую страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал на церемонии открытия бассейна в детском приюте при Свято-Вознесенском монастыре в Черновицкой области.

«Я готов к сотрудничеству со всеми политиками, которые хотят сегодня строить сильную независимую страну», - сказал кандидат в президенты.

Он также отметил, что результаты первого тура выборов являются справедливыми.

«Любые выборы заканчиваются выбором украинского народа. И это является истиной», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Как он объяснил, учитывая состояние, в котором сейчас находится государство, – тяжело представить, что люди сделали бы другой выбор.

«Украинцы проголосовали за изменения, в которых нуждаются сегодня страна и наша жизнь», - отметил лидер Партии регионов.