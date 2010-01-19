Кириленко опасается, что после второго тура получим двух президентов

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко призывает основных кандидатов на пост президента не допустить заострения политической ситуации после второго тура выборов. «Для меня как для избирателя главное, чтобы по завершении второго тура голосования в стране не было двух президентов», - сказал Кириленко в эфире Радио «Эра».

По его словам, Тимошенко и Янукович готовы на все и мы можем стать свидетелями длительного противостояния с двумя центрами власти. «Этого не нужно допускать, - отмечает парламентарий, - И я уже на этом этапе призываю их обоих, чтобы сделать невозможным такое развитие событий».

Вячеслав Кириленко заметил, что «теперь созданы все демократические условия, чтоб состоялась демократическая и прозрачная процедура передачи власти, и чтоб в прозрачным способом потом был сформирован политический курс страны».

В то же время он не исключает заострения противостояния политических сил, которое не позволит сформировать любую конструкцию власти в Украине. «Это худшее развитие событий, которое приведет к тому, что произойдет внешнее вмешательство», - считает политик.

«Меня уже тревожит, что начинаются палатки и противостояния публичного характера. И это все может углубиться и осложниться после второго тура», - подытожил Вячеслав Кириленко.