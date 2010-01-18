ПР: в Крыму «скорая» увезла 14 отравленных членов избиркома

14 членов избирательного участка №15 (Красноперекопск) девятого территориального округа госпитализированы с симптомами отравления неизвестным газом, сообщает крымский штаб Партии регионов.

По данным регионалов, жжение в глазах и удушье члены избиркома почувствовали, «перейдя к протоколированию результатов», после закрытия участка.

«Приехавшая по вызову скорая, госпитализировала 14 человек с симптомами отравления неизвестным газом», - сообщает штаб.

По информации штаба, до приезда медиков члены комиссии успели передать протоколы в окружную комиссию.

На месте происшествия работает милиции и МЧС.

В окружкоме отказались предоставить УНИАН информацию в телефонном режиме.

Комментарием медиков агентство пока не располагает - в больнице Красноперекопска телефоны не отвечают.