Открыто уголовное дело об исключении Гриценко из бюллетеня (фото)

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по факту незаконного исключения из избирательного бюллетеня фамилии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, А.ГРИЦЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Центральную избирательную комиссию с требованием вмешаться в ситуацию “применения против него грязных политических технологий в Сумской области”.

Как сообщается, представители А.ГРИЦЕНКО в последние дни обнаружили достаточно большое количество избирательных бюллетеней, в которых напротив фамилии этого кандидата стоит штамп “выбыл”.

Так, 15 января около часа ночи в 163-м территориальном округе (Сумская область, г. Ромны) на избирательных участках № 175, 199 и 200 были найдены 3,5 тыс. бюллетеней с отметкой: “ГРИЦЕНКО “выбыл”.

Сегодня доверенные лица политика обнаружили 692 бюллетеня с идентичным штампом в 164-м территориальном избирательном округе на участке №26 (Сумская область, г. Ахтырка).

Также партия испорченных бюллетеней была зафиксирована на участке № 2 по избирательному округу № 159, что также в Сумской области.

Последнее на это время сообщение о поддельных бюллетенях поступило из участков №132 и 141 территориального избирательного округа №162 (Сумская область, г. Путивль).

Сейчас доверенные лица А.ГРИЦЕНКО выясняют количество бюллетеней со штампом “выбыл” напротив этого политика.