Януковичу посоветовали «раскрыть клешни и отбиваться»

Виктор Янукович иногда читает гороскопы.

Об этом он заявил в эфире канала "1+1".

"Так, как и все. Иногда есть желания почитать, хоть и понимаю, что все мы ходим под Богом", - сказал он на вопрос журналистов, как он относится к гороскопам.

В начале программы канал показал сюжет с гороскопом Януковича. "Сразу скажу, что я это не заказывал", - отметил лидер ПР.

Гороскоп был довольно комплементарным. Астрологи пообещали Януковичу, который родился в год Тигра, "крайне напряженный январь".

"Всем кошачьим, а в особенности тиграм, астрологи пророчат большую охоту. Он будет защищен от проделок врагов и недоброжелателей. 2010 - год получения невиданных до сих пор силы и мудрости", - говорилось в материале.

А еще Януковичу посоветовали "раскрыть как Раку клешни и отбиваться".

На вопрос, чем он отличается от Юлии Тимошенко, Янукович сказал: "Не люблю много говорить".

"Тимошенко, когда работает, ищет виновных в неудачах, а я старался достигать результата. Тимошенко много говорит, и часто это не совпадает с ее делами. Я не люблю много говорить и для меня принципиально, чтобы все выполнялось", - добавил он.

Украинская правда