Януковичу посоветовали «раскрыть клешни и отбиваться»
Лидер ПР иногда читает гороскопы
Виктор Янукович иногда читает гороскопы.
Об этом он заявил в эфире канала "1+1".
"Так, как и все. Иногда есть желания почитать, хоть и понимаю, что все мы ходим под Богом", - сказал он на вопрос журналистов, как он относится к гороскопам.
В начале программы канал показал сюжет с гороскопом Януковича. "Сразу скажу, что я это не заказывал", - отметил лидер ПР.
Гороскоп был довольно комплементарным. Астрологи пообещали Януковичу, который родился в год Тигра, "крайне напряженный январь".
"Всем кошачьим, а в особенности тиграм, астрологи пророчат большую охоту. Он будет защищен от проделок врагов и недоброжелателей. 2010 - год получения невиданных до сих пор силы и мудрости", - говорилось в материале.
А еще Януковичу посоветовали "раскрыть как Раку клешни и отбиваться".
На вопрос, чем он отличается от Юлии Тимошенко, Янукович сказал: "Не люблю много говорить".
"Тимошенко, когда работает, ищет виновных в неудачах, а я старался достигать результата. Тимошенко много говорит, и часто это не совпадает с ее делами. Я не люблю много говорить и для меня принципиально, чтобы все выполнялось", - добавил он.