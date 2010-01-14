Шеф СБУ: пострадавшие от Голодомора могут получить компенсации

Решение апелляционного суда Киева, которым руководители большевистского тоталитарного режима признаны виновными в геноциде в Украине в 1932-1933 годах, открывает возможность получить денежные компенсации для тех, кто пережил Голодомор и пострадал от него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ совместно с МИД Украины планируют выяснить, кому и куда за границу поставлялось конфискованный в те годы в Украине хлеб. Цель этой работы – установление компаний, корпораций и правительств, которые получили «коммерческую выгоду» от преступных действий тогдашней коммунистической верхушки по конфискацию хлеба и имущества населения Украины.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, полученная информация в дальнейшем может стать основанием для исков к этим компаниям с целью получения компенсационных выплат пострадавшим во время Голодомора 1932-1933 годов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также отметил, что такие действия являются общепризнанной мировой практикой относительно компенсаций жертвам преступлений против человечности, а именно таким преступлением и является, согласно вчерашнему решению суда, Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

По информации председателя СБУ, на сегодня в Украине проживают сотни тысяч лиц, переживших и пострадавших от Голодомора, и которые имеют полное право на получение компенсаций.

Как сообщал УНИАН, 13 января Апелляционный суд г. Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-1933 годах.

По данным СБУ, суд констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.