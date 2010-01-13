Тигипко увидел «очень интересные вещи» во Львове и Луганске

Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО называет частью технологий Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО обвинения в том, что он является «техническим кандидатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции.

«Очень интересные вещи происходят во Львове – мне показывают газету, где пишут, что ТИГИПКО – это технический кандидат ЯНУКОВИЧА, а в Луганске говорят - не поддерживайте ТИГИПКО, потому что он отдаст свои голоса ТИМОШЕНКО», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что такая ситуация связана с тем, что у него очень стремительно продолжает расти рейтинг. «Такой динамики ни у кого не было. Немножко испугались оппоненты. Но мне кажется, испугались поздно, потому что это часть технологий с целью пройти во второй тур, и над этим работают, как мне кажется, и штаб ТИМОШЕНКО, и штаб ЯНУКОВИЧА», - сказал С.ТИГИПКО.

Также он еще раз выразил уверенность, что пройдет во второй тур президентских выборов, и уже дал команду штабам готовиться ко второму туру.